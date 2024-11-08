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Özgür Özel'in "MİT" iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "MİT'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili belgeler bulunması yönünde talimat gittiği" iddiası sonrası MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan hamle geldi. Kalın'ın Özel'i aradığı öne sürüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, gündem olacak bir iddiada bulundu. CHP lideri Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili talimat gittiğini öğrendiğini söyledi. Geçmişte soruşturmaya gerek duyulmayan konuların tekrar üzerine gidildiğini söyleyen Özel, "MİT'e talimat vererek bir bağlantı bulmaya çalışıyorlar." dedi.

Özel'in gündemi sarsan iddiasının ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan ilk adım geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, İbrahim Kalın'ın Özgür Özel'i aradığını öne sürdü. İstihbarat kaynaklarının Özel'in Mansur Yavaş iddiasına ilişkin rahatsızlık duyduğunu belirten Saymaz, kaynaklardan aldığı değerlendirmeyi yayınladı.

Özel'in Mansur Yavaş ve MİT iddialarıyla ilgili İsmail Saymaz'a kaynaklar şu bilgileri verdi:

"Devletin çok yoğun mesai altındaki güvenlik kuruluşunu zan altında bırakmak doğru değil, bu bizi çok üzüyor. Delil göstermelisiniz. MİT'in böyle bir çalışma sistemi yoktur. Hiç kimse böyle bir talimat veremez. Kimse böyle bir şeyi aklından geçiremez. MİT, askeri hiyerarşiye uygun şekilde çalışır."

Kalın'ın dün Özel'i arayıp Yavaş aleyhine bilgi toplandığı iddiasını kesin bir dille yalanladığını belirten Saymaz, Kalın'ın görüşmede Özel'e bir brifing vereceğini de belirtti.

Özgür Özel'in
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Isininiz gücünüz ortami karistirmak

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