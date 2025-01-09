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Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2023 yılında aynı ifadeyi kullandığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Babacan'ın ve parti üyelerinin hep birlikte kırmızı kart çıkarttıkları görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyük sürprizi açıklayacağım diyerek 'kırmızı kart' çıkışı yapması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. Özel'in çıkışı alay konusu olurken; 'İktidara kırmızı kart gösterme' sürprizinin kaynağı da ortaya çıktı.

BÜYÜK SÜRPRİZ ÇALINTI ÇIKTI

Özel'in çıkışının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2023 yılında iktidara kırmızı kart gösterdiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, 23 Kasım 2024 tarihinde Babacan'ın kürsüden partililerine "Yerel seçimler sarı kart zamanı. Bir sonraki genel seçimler, 2028'de olur. Ama 2028 tarihi geldiğinde iktidara hangi kartı göstereceğiz arkadaşlar? Hep beraber iktidara kırmızı kartı göstereceğiz" dediği sırada salondakilerin hep birlikte kırmızı kart çıkarttığı görüldü. Görüntülerin ortaya çıkması ile birlikte Özel'in büyük sürprizinin çalıntı olduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldı.

NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah yaptığı açıklamada saat 15.00'i işaret ederek "Büyük sürprizlerim olacak" demiş, saatler 15'i gösterdiğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Özel, büyük sürprizinin"iktidara kırmızı kart" çağrısı yapmak olduğunu açıklamıştı.

Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

İŞLERİ GÜÇLERİ ALAVERE DALAVERE BU VATAN İÇİN HAYIRLI BİR İŞ YAPSANIZDA BU MİLLETİN DUASINI ALACAĞINIZA HEP BEDDUASINI ALARAK İYCE MASKARA OLMAYA BAŞLADINIZ YAPTIĞINIZ HAREKETLER KONUŞMALARINIZ ÇOKUK ÇOCUK İŞİ OLDU GİTTİ FİZİKİ DURUŞUNUZDA SAYGI GÖSTERİLECEK BİR UZVUNUZ KALMAMIŞ

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Haber YorumlarıErkan null:

senden Bi BXK OLMAZ

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Haber Yorumlarıfeyz bozan:

Ne kadar boş bi adam bir partinin genel başkanı böyle olmamalı hiç icraat yok sıfır

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Haber YorumlarıMGk:

Chp 100 yıldır boşa masraf

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