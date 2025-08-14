Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddiaları sonrası AK Partili avukat Mücahit Birinci'den ilk açıklama geldi.

Özel gündeme bomba gibi düşen iddiasında, "Geldik AK Parti'nin doğum günü hediyesine. Bu AK Toroslar çetesinin intibak içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki, İBB AK Parti'deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan çok büyük bir şirketin sahiplerinden biri. Defalarca itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği, gerçek dışı beyan vermediği için içeride tutulmuş biri." dedi.

"HİÇBİR ŞEYİN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Bu sözlere avukat Mücahit Birinci'den jet yanıt geldi. Birinci, "Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN

Binici'nin bu sözleri basın toplantısı sürerken Özel'e soruldu. Özel ise "Cürmün kadar yer yakarsın" diye yanıt verdi.