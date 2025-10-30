Haberler

Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

CHP'nin Kadıköy'deki Cumhuriyet kutlamalarında Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu'nun otobüs üzerindeki samimi anı sosyal medyada gündem oldu. Özel'in el hareketine Dilek İmamoğlu'nun gülerek müdahale ettiği anlar kısa sürede viral olurken, görüntülere farklı yorumlar yapıldı.

CHP'nin Kadıköy'de düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in el hareketine Dilek İmamoğlu'nun gülerek yaptığı müdahale kısa sürede gündem oldu.

"NE OLURSA OLSUN..."

Görüntüler kısa sürede viral olurken, sosyal medyada "Koskoca genel başkana yapılan harekete bak", "Şu sembolden millet nefret ediyor" ve "Ne olursa olsun enerjilerini kaybetmemeleri çok güzel" gibi farklı yorumlar yapıldı.

İşte o anlardan kareler;

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

İmamoğlu'nu gömdüler şimdi ganimeti paylaşma mutluluğu

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Özgürrrrr arkadaşının emanetiii

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET Verda:

Neyin kafasını yaşıyor bu müptezeller

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

kay gitsin zaten eko da ayrı yaşıyordu boşandı boşanacaktı benim eşim cezaevinde olacak ben 29 ekim kutlamasına gidip gülerek poz verecem çok ayıp resmi bir törene katılırsın davet edilirsin anlarım bune

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
