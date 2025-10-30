Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti
CHP'nin Kadıköy'deki Cumhuriyet kutlamalarında Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu'nun otobüs üzerindeki samimi anı sosyal medyada gündem oldu. Özel'in el hareketine Dilek İmamoğlu'nun gülerek müdahale ettiği anlar kısa sürede viral olurken, görüntülere farklı yorumlar yapıldı.
CHP'nin Kadıköy'de düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in el hareketine Dilek İmamoğlu'nun gülerek yaptığı müdahale kısa sürede gündem oldu.
"NE OLURSA OLSUN..."
Görüntüler kısa sürede viral olurken, sosyal medyada "Koskoca genel başkana yapılan harekete bak", "Şu sembolden millet nefret ediyor" ve "Ne olursa olsun enerjilerini kaybetmemeleri çok güzel" gibi farklı yorumlar yapıldı.