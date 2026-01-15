Özgür Özel, İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davanın duruşmasının ardından konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşmasını takip etti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmaya katılan Özel, duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Özel, İstanbul Üniversitesini (İÜ) savunmak için duruşmaya gelen iki avukatın İmamoğlu'nu savunduğunu iddia ederek, "İstanbul Üniversitesini savunayım derken, 35 yıl önceki İstanbul Üniversitesinde suç bulmaya çalışıp, orayı karaladıkça, 19 yaşındaki masum Ekrem'e 'Ya kardeşim bu avukatlar doğru söylüyorsa, bu haksızlık yapılır mı 18 yaşındaki çocuğa?' diyorsun. 18 yaşındaki çocuk İstanbul Üniversitesinin ilanına bakmış. İstenen bütün belgeleri toplamış. Kibar kibar da dilekçesini yazmış. Özenli, titiz, her zamanki gibi. İstenenden fazla evrakı da koymuş, götürmüş, vermiş. Bunlar da 'Gel' demişler." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'yla birlikte 28 kişinin daha diplomasının iptal edildiğini aktaran Özel, "Onlardan birisi fakültenin dekanı Galatasaray'da, onun verdiği diplomalar ne olacak? Cevap yok. Şimdi dedi ki avukat hanım, 'Sadece işletme fakültesi değil, üzülerek söylüyorum.' Başka fakültelerde de olmuş. Eyvah eyvah. Tıp fakültesi olduysa ne olacak? 33 senedir ameliyat yapanlar var. Onları da mı iptal edeceksin? Aldığı apandisti iade mi edecek yani hastaya?" diye konuştu.

Özel, vicdan kırıntısı olan kimsenin İmamoğlu'nun 35 yıllık diplomasını iptal edemeyeceğini savunarak, "Türkiye'de devleti kimse yok sayamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, evrak üretiyor. Birisi çıksa savcıya, '35 sene önce İstanbul Üniversitesi'nde adam öldürdüm, bu ağacın dibine gömdüm.' dese, yargılamıyorsun. Zaman aşımı var. Zaman aşımı 30 yıl. 35 yıl önceki diplomayı iptal ediyorlar. İptal edilmesine karşı dava açmışız, onu da savunan yok. Savunulacak yerleri yok." ifadelerini kullandı.