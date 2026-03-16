Özgür Özel: İktidarımızın ilk bir ayında 18 kanunu meclisten geçireceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Vefa Çalıştayı'nda gaziler ve şehit yakınları için hazırlayıp meclise sundukları 18 kanun teklifi hakkında, "Meclis'ten geçmediyse iktidarımızın ilk bir ayında tamamını geçirmek boynumuzun borcudur" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, Ankara'da şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi. Burada konuşan Özel, "Bu vatan için canını vermiş şehitlerimizin, canının bir parçasını feda etmiş gazilerimizin her biri bizler için birer kahraman. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü hatırlamalı, hafızalarımızdan hiç çıkarmamalıyız. 'Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimiz ile şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevlerin en kutsalıdır' demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında durarak, onun bu vasiyetini yerine getirmek, onun emanetlerine sahip çıkmak en önemli görevimiz" ifadelerini kullandı.

'YEREL YÖNETİMLERİMİZ TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİ'

Özel, CHP'li büyükşehir belediyelerin neredeyse tamamına yakınında şehit aileleri ve gazilerle ilgili şube müdürlükleri kurulduğunu söyleyerek, "2024'te kazandığımız ve müdürlüğü olmayan belediyelere de hızla müdürlüklerin kurulması talimatını verdik. Ufak tefek eksiklikler dışında tamamı giderildi. İhtiyaç sahibi şehit aileleri ve gazilerimize yapılan herhangi bir katkıdan asla söz etmeyeceğim. Biraz önce söylendi, Sayın Mansur Başkanın yaklaşımıyla. Bu zaten olmazsa olmaz görevimiz. Şehit aileleri belediyelerimizde tüm olanaklarımızı seferber ederek, tüm imkanlarımızı seferber ederek, bize gelen tüm önerileri olumlu olarak değerlendirip hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu konuda sizler yönetim kurullarınızla birlikte ne öneriniz varsa bunları bize ifade ettiğinizde bu en ciddi ve en hızlı şekilde değerlendirilecektir. Proje bazlı çalışmak, sorunları proje bazlı çözmek, birlikte iş görme kültürümüzün bir gereği ve bugüne kadar da hep birlikte olduk" diye konuştu.

'18 KANUN TEKLİFİ BOYNUMUZUN BORCUDUR'

Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ile birlikte 18 kanun teklifi hazırlandığını hatırlatarak, "Üç hafta gibi bir sürede Meclis'e teslim ettik. Bekleme süreleri doldu. Ama maalesef iki yıldır Meclis'in ilgili komisyon ve komisyonlarında beklemeye devam ediyor. O çalışma şehit ailelerinin, gazilerin maaşlarının yetersizliğinden, çeşitli gaziler ve şehit aileleri arasındaki eşitsizliklerden, istihdam sorunlarına, protez ve ortez mağduriyetlerinden, terörle mücadelede yararlanıp gazi sayılmama sorununa kadar bütün ifade edilen sorunların çözümlerini hayata geçirecek bir kanun teklifi. Bu Meclis'te önemli bir görev. Buradan Meclis Başkanımıza, ilgili komisyon başkanına bir kez daha bu önemli ve bu salonun ortak kanunun teklifini Millet Meclisimize emanet ettiğimizi hatırlatmak isteriz. Böyle bir haftada, şehitler ve gaziler açısından bu kadar anlamlı bir haftada ve ramazanın sona erdiği, bayrama kavuştuğumuz böyle günlerde bu konuda tüm siyasi partiler bir adım atabilirlerse bence Türkiye Büyük Millet Meclisi kendine yakışan bir iş yapmış olur. Aksi takdirde bu teklif daha beklerse, bekler bekler Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını bekler. Buradan size söz veriyoruz. 18 kanun teklifi, o güne kadar Meclis'ten geçmediyse iktidarımızın ilk bir ayında tamamını geçirmek boynumuzun borcudur" açıklamasında bulundu.

'HİÇBİR GAZİMİZ AÇLIK SINIRINDA YAŞAMAYACAK'

Özel, "Tüm şehit yakınları ve gaziler tek bir kanun çatısı altında bir tek kanunları olacak ve orada bir kanuni düzenleme, burada bir kanuni düzenleme değil; bir çatı kanunla birlikte artık tüm sorunları aynı merkezde çözülmüş olacak. Hiçbir gazi açlık sınırında yaşamaya mahkum olmayacak. Şehit aileleri ve gaziler kısıtlama olmadan kamu ve özel hastanelerden tamamen ücretsiz yararlanacak. Protez ve tekerlekli sandalyede SGK kısıtlamaları ortadan kalkacak. Ucuzunun ödenmesi, arada fark talep edilmesi ya da pahalının bir şekilde bulunamaması gibi bahanelere asla sığınılmayacak. Gazilerimiz son teknoloji protez kullanacaklar. Dünyadaki en ileri teknoloji neyse o da burada kullanılacak. Amerika'daki gazi hangi protezi kullanıyorsa Anadolu'daki gazi de o protezi kullanacak. Eskisine, ucuzuna, yetersizine asla rıza göstermek zorunda bırakılmayacak. 18 Mart tarihinde, 19 Eylül anlamlı tarihlerinde birer maaş ikramiye uygulamasına geçilecek. İstihdam olanakları genişletilecek. Tüm gazilerimize yeşil pasaport hakkı verilecek. Havalimanlarında tüm gazilerimize VIP geçişi öncelikli geçiş imkanı sunulacak" dedi.

'MİLLETİMİZ İÇİN İYİ OLANI CESARETLE SAVUNURUZ'

Özel, CHP'nin devleti kuran parti olduğunu vurgulayarak, "Milletimiz için iyi olan ne varsa cesaretle savunuruz. Terörün bitmesi, bir daha şehit gelmemesi, anaların ağlamaması, yoksul evlere ateş düşmemesi için bu milletin bir beklentisi varsa, burada sorumluluk alırız. Ancak biz şehit aileleri ve gazilerimizin rızasının olmadığı, 'hayır' dediği ya da onların gözünün içinde bakamayacağımız hiçbir işin içinde olmadığımızı, olmayacağımızı söyledik. ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyonuna girip girmemesi konusu konuşulurken şu özgüveni gösterdik. Dedik ki, 'Bizim olduğumuz değil olmadığımız komisyondan korkun.' Gün geldi 'Komisyonda kimler dinlenecek?' denince Cumhuriyet Halk Partisi bu salonun sesinin Meclis'te en gür ve kısıtsız şekilde duyulmasını savundu. Gün geldi, komisyon raporu yazılırken başkanlarımız 'Ne olacak?' dediler. 'İlk gün neredeysek oradayız' dedik. 'Sizin gözünüzün içine bakamayacak, hiçbir işin içinde olmayız' dedik. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Biz Türkiye'yiz, ay yıldızlı al bayrak göndere çekilirken gırtlağı düğümlenenler, birlikte ağlayanlarız. Onun için gazilerimizin, şehitlerimizin ailelerinin hem hukuklarını korumak hem onlarla ilgili ne beklentiler varsa yerine getirmek, hem de onları rahatsız edecek herhangi bir süreç olursa onun karşısına dikilmek boynumuzun borcuydu. Bu borcu sonuna kadar yerine getireceğiz. Bundan herkesin emin olmasını isteriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı