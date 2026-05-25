CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis'teki yoğun mesaisinin ardından bayramın son günü partinin bayramlaşmasını halkla birlikte yapacaklarını duyurdu.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, "Halk ile birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız." dedi.

Özel, TBMM'de partisinin MYK üyeleri ve bazı milletvekilleri ile yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Meclis'te bugünkü çalışmalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, "Her zamanki gibi Meclis mesaisi yoğun. İyi geçti. Çok kıymetli ziyaretçilerimiz vardı, toplantılarımızı yaptık. Planlamalarımızı yaptık." diye konuştu.

Yarın İzmir'de olacaklarını oradan da Manisa'ya geçeceklerini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Bayramın son günü partinin bayramlaşmasını yapmak üzere burada olacağız. Bayramın birinci günü Manisa'da yapmam gereken ziyaretleri, bayram ritüellerini yerine getireceğiz. Bayramın üçüncü ve dördüncü henüz netleşmedi ama büyük ihtimalle hemşehrilerimle birlikte olacağım, öyle görünüyor."

Bayramlaşmanın nerede yapılacağına yönelik soru üzerine Özel, "Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak. Meclis'te yapmayacağız, halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
