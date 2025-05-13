Özgür Özel, 'gizli anlaşma' iddiasını Sırrı Süreyya Önder'e sormuş! Aldığı yanıtı anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Soma maden faciasının yıl dönümünde Soma'da gerçekleştirilen İlker Karagöz ile Çalar Saat programında konuştu. Özel, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararıyla devam eden yeni sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özel "Bizim bugün söylediğimiz şu; hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım, bunun için yer Meclistir. Komisyon kurulmalı, bu komisyon yasal düzenlemeleri yapmalı. Toplumsal mutabakat aranacaksa o Meclis'te kurulacak masaya komisyonlara mutlaka başka şehit aileleri bu süreçten zarar görmüşlerin katılıp bu insanların olurunun alınması lazım. Demiştim ki 'şehit ailelerinin gözünün içine bakamayacağımız bir işin içinde olmamamız lazım.' Sırrı Süreyya Önder de 'Bazen şehidin anasının gözüne bugün bakamazsın ama yarın öbür gün diğer çocuğu yaşadığı zaman o senin gözünün içine bakar gelir sarılır' demişti." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN GÖRÜŞLERİ ALINMALI"

Meclis başkanının inisiyatif alması gerektiğini belirten CHP lideri "Bugün bu iş toplumsal mutabakatla çözülsün, bundan bütün Türkiye karlı çıkar. Burada yanlış hesap şu; iktidar medyasında kendince bir bayram havası var, meseleyi kendilerince meselenin kahramanları var. Yav kardeşim bu mesele başarıya ulaştıktan sonra millet kimi takdir edecekse eder ama algı operasyonlarıyla yanlış yapılmasın. Elbette ki bundan önce müzakereler yapılmıştır bundan daha normal bir şey yok ama bugün silahların bırakılacağı ilan edildiği ilk günden ilk düğmeyi yanlış iliklemenin peşindeyiz. Bunlar yanlış! Bizim çizdiğimiz çerçeve şu. Meclis başkanının inisiyatif alması doğru olur mutlaka bir hazırlık komisyonu davet edilerek, herkesin sandalyesi olsun görüşleri alınmalı. Bizim 10 kişilik bir komisyonumuz var." dedi.

"GİZLİ ANLAŞMA, ANAYASA PAZARLIĞI" İDDİALARI

Yeni süreçle ilgili tartışmaları devam ederken, terör örgütüyle gizli anlaşma ve DEM Parti ile anayasa pazarlığı iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili konuşan CHP lideri Özel, "Ben Sırrı Bey sorduğumda 'Gizli bir anlaşma bir anayasa pazarlığı bize soracağınıza küfredin' demişti. Rahmetlinin net bir kefaretinin olduğu yerde bir şey söyleyemem ama olursa yarın biz orada olmayız" dedi.