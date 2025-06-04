Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.

ÖZEL: GAZİOSMANPAŞA'DA BAŞKANIMIZI TUTUKLAYIP AK PARTİLİ BİRİNİ GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

CHP lideri Özel, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Belediye meclisinde çoğunluk AK Parti'de olduğu için AK Partili bir ismin başkanlık koltuğuna oturma ihtimalini hatırlatan Özel şunları söyledi: "Gaziosmanpaşa'yı kazanamayanlar belediye başkanımızı tutuklayıp AK Partili birini getirmeye çalışıyorlar. O kadar ucuz bir işe giriştiler ki. Suçlandığı AK Partililerin meclisten geçirdiği bir iş.

İftira attırdıkları Aziz İhsan Aktaş rüşvet verdim diyor. Görüntüsü yok, yeri yok. Utanarak okudum. Savcı Aktaş'ın önüne HTS kayıt çakışmalarını koyuyor. Bu kişi ile iki kere görüştüler ben bunlara rüşvet verdim diyor. O tarihte belediye başkanımız kapalı pazar açtığı diğerinde okul ziyaret ettiğini bana ispatladı. Sosyal medyada var.

"GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ'NE ÇÖKECEKLER"

Adam benzinlikte bizimki okul, pazar yeri açıyor. Gitti dediği kişi ben bir araya gelmedim diyor. Bu yöntemle Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne gidip çökecekler. Bir kanıt olmadan bir çok iftira ile yeni bir dalga gerçekleştirdiler."