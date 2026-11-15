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Özgür Özel, Filistin'in 38. yıl dönümünde bağımsızlık iradesine vurgu yaptı

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Özgür Özel, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı. Özel, 15 Kasım Filistin Bağımsızlık Günü'nde Filistin halkının acılara ve yıkımlara rağmen koruduğu bağımsızlık iradesini selamladığını ve özgür Filistin Devleti'nin yanında olduğunu belirtti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Filistin halkı, 38 yıl önce bugün ilan ettiği bağımsızlık iradesini, bütün acılara ve yıkımlara rağmen koruyor. 15 Kasım Filistin Bağımsızlık Günü'nde, adaletin ve insanlık onurunun, özgür ve bağımsız Filistin Devleti'nin yanındayız. Kardeş Filistin halkının haklı ve onurlu mücadelesini selamlıyorum."

Kaynak: AA
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