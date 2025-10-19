Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in Kabrini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kabrini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, partisinin 39. Olağan İl Kongresi için kente gelen Özel, kongre öncesi Kırtık Mezarlığı'ndaki Zeyrek'in kabrine gitti.

Dua eden, Zeyrek'in kabrine karanfil bırakan Özel'e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da eşlik etti.