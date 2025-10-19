Haberler

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in Kabrini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin 39. Olağan İl Kongresi öncesinde haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kabrini ziyaret etti. Dualar edilip karanfil bırakıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, partisinin 39. Olağan İl Kongresi için kente gelen Özel, kongre öncesi Kırtık Mezarlığı'ndaki Zeyrek'in kabrine gitti.

Dua eden, Zeyrek'in kabrine karanfil bırakan Özel'e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da eşlik etti.

