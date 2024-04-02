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Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,68'lik bir oy oranına ulaştı.

CHP 420 BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI

CHP, 2024 yerel seçimlerinde ise büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

31 Mart'ın ardından erken seçim iddiaları ortaya atılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesine konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BEN FIRSATÇILIK YAPACAK DEĞİLİM"

Özel, "Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. Erdoğan'ın telaşla 'Dört yıl seçim yok demesi' bahsettiğiniz kaygıdan. Çünkü güvensizlik oyu olarak görüyorlar. Ben fırsatçılık yapacak değilim. Her an yapılacak seçime hazırız.

"DÜRÜST DAVRANMAK LAZIM"

Bana güvenip oy veren AK Parti ve MHP'li emekliler var. Onlar genel seçim olsaydı belki oy vermeyeceklerdi. Onlara şu teminatı verdim: Bu bir yerel seçim. 'Yerel yönetici seçiyorsunuz ve iktidara yerelden denge kurun' dedim. Ertesi gün "Gördünüz mü bak, hükümet değişmeli" dersek o seçmeni kandırmış olurum. Dürüst davranmak lazım.

"BU OYLARIN İÇİNDE MHP'LİSİ DE VAR, DEM'LİSİ DE"

Bundan 10 ay önce altı parti yüzde 25 oy aldık. 'Tek başına yüzde 38 benim oyum' dersek bu kibir olur. Bu çağrımıza uyan Türkiye İttifakı'nın oyu içinde AK Partilisi de var, MHP'lisi de var. DEM'lisi de var. Buradan bir fırsatçılık yapmayacağız ama önümüzdeki günlerde emekliler, atanmayan öğretmenler, emekli astsubaylar, staj mağdurları, çiftçiler ve öğrencilerle ilgili mitingler yapacağız. Sahadan çekilmeyeceğiz ve vatandaşın gerçek sorunlarıyla mücadele edeceğiz. Kimlik siyaseti, gerilim siyaseti kaybetti dün."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Turgay Alkan:

Bak kendiside biliyor,emanet oylar olduğunu,cesaret olsa hemen erken seçim derdi

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Sercan Sezgin:

Hadi ya cesareti varsa o zanan cumhurbaşkanı erken seçim desin görelim bakalim

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erkan yüksel:

bravo..bu secımle bırlıkte daha eli güçlendi ve güven verdı..yolu acık olsun

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Ahmet Aydın null:

çok akıllı hareket ediyor uyanık Kemal bey olsaydı rehavete kapılıp seçimi ilk konuşmada isterdi

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muhammet demirkapı:

Özetle, artık Müslüman mahallesinde salyangoz satmayacağım diyor. Atladığı bir konu var, zaferin ışıltısı geçtikten sonra CHP nin tabanı özüne dönüp İslamafobiyi eşelemeye başladığında tepkisi ne olacak ? Türkiye Cumhuriyeti özünde din ve geleneğine bağlıdır, bunu kabullenmezlerse kazanmayı(para) rüyalarında görürler.

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haksız mıyım:

İmamsona liderliği kaptırmaktan korkuyor. Topunuz reisin tırnağı etmezsiniz, topunuz.

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Eren çetin:

Zaten olmasın seçim. Her yıl seçim mi olur siz bir yerlere geleceksiniz diye ülkeyi yormaya gerek yok

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