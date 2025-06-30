Özgür Özel: Duruşma Bir Siyasi Operasyon

Özgür Özel: Duruşma Bir Siyasi Operasyon
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün gerçekleştirilen duruşmanın partilerine yönelik bir siyasi operasyon olduğunu belirterek, demokrasi ve adalet için Saraçhane'de buluşmaya davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünkü duruşmanın sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır" dedi.

Özel, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali talepli davanın ertelenmesi ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, "Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart darbesinden bağımsız değildir. Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır. Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Yarın 20.30'da; demokrasi ve adaletin 100 karasında ve darbenin 100'üncü kara gününde, direnişin kalbinde Saraçhane'deyiz. Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri, bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane'ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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