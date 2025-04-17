Özgür Özel'den Tarkan'a Annesinin Vefatı Üzerine Başsağlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden şarkıcı Tarkan'a başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.