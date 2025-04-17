Özgür Özel'den Tarkan'a Annesinin Vefatı Üzerine Başsağlığı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'na başsağlığı diledi. Özel, Tarkan ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden şarkıcı Tarkan'a başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Politika