Özgür Özel'den tarihi rest: Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere merkezli The Financial Times gazetesine verdiği röportajda, hükümetin partisine yönelik hamleleri "hukuki darbe" olarak nitelendirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya benzeri bir tek parti düzeni kurmaya çalıştığını iddia etti.

"GELECEĞİN İKTİDAR PARTİSİNE DARBE YAPILDI"

İstanbul il başkanlığı seçiminin iptal edilmesiyle başlayan süreç için "Geleceğin iktidar partisine darbe yapıldı" diyen Özel, CHP'nin her seçimde önde olduğunu hatırlatarak "Kurucu partiye el koymaya çalışıyorlar. Karşımızda otoriter bir yönetim var ve tek seçenek direnmek. Eğer CHP giderse Türkiye de gider" ifadelerini kullandı.

"HAYAT DURMA NOKTASINA GELİR"

Davalara karşı barışçıl ama etkili sivil itaatsizlik eylemleri hazırladıklarını belirten Özel, "Son seçimleri kazanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan ve tüm anketlerde önde giden partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar... Otoriter bir hükümetle karşı karşıyayız ve... tek seçenek direnmek. CHP giderse, Türkiye de gider" ifadelerini kullandı.

Milyonların değil on milyonların katılabileceği büyük protestolara hazır olduklarını söyleyen Özel "Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız" diyerek baskıya boyun eğmeyeceklerini belirtti. Özel, "Erdoğan seçim kazanamayacağını biliyor bu yüzden Rusya'daki gibi zayıf bir muhalefet istiyor" dedi.