Özgür Özel'den tarihi rest: Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız

CHP İl Başkanlığına kayyum atanması ve kurultay davası öncesinde ortaya atılan iddialarla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel resti çekti. Financial Times'a açıklamalarda bulunan Özel direnişe "Milyonlar değil on milyonlar"ın katılabileceği büyük protestolara hazır olduklarını ifade ederek "Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere merkezli The Financial Times gazetesine verdiği röportajda, hükümetin partisine yönelik hamleleri "hukuki darbe" olarak nitelendirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya benzeri bir tek parti düzeni kurmaya çalıştığını iddia etti.

"GELECEĞİN İKTİDAR PARTİSİNE DARBE YAPILDI"

İstanbul il başkanlığı seçiminin iptal edilmesiyle başlayan süreç için "Geleceğin iktidar partisine darbe yapıldı" diyen Özel, CHP'nin her seçimde önde olduğunu hatırlatarak "Kurucu partiye el koymaya çalışıyorlar. Karşımızda otoriter bir yönetim var ve tek seçenek direnmek. Eğer CHP giderse Türkiye de gider" ifadelerini kullandı.

"HAYAT DURMA NOKTASINA GELİR"

Davalara karşı barışçıl ama etkili sivil itaatsizlik eylemleri hazırladıklarını belirten Özel, "Son seçimleri kazanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan ve tüm anketlerde önde giden partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar... Otoriter bir hükümetle karşı karşıyayız ve... tek seçenek direnmek. CHP giderse, Türkiye de gider" ifadelerini kullandı.

Milyonların değil on milyonların katılabileceği büyük protestolara hazır olduklarını söyleyen Özel "Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız" diyerek baskıya boyun eğmeyeceklerini belirtti. Özel, "Erdoğan seçim kazanamayacağını biliyor bu yüzden Rusya'daki gibi zayıf bir muhalefet istiyor" dedi.

Haberler.com
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıSadi:

Siz geleceğin değil heykellerin partisi olursunuz ancak

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme97
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

hadi yaaa

yanıt28
yanıt16
Haber YorumlarıMAJESTIK:

CHP'nin yaptığına Adalet mekanizması geri adım atarak cevap verirse onu Dem Parti takip eder, öyle ya haksızlığa uğradığını düşünen herkes devleti kendi mekanına sokmamayı şiar edinecektir.. Kimse kanunları sallamaz olur, devlet yapımız yerle yeksan olur. CHP şımarıklığı bırakıp kendi iç seçimlerinde yaptığı usulsüzlüklerle yüzleşsin ve ülkeyi germesin artık.

yanıt5
yanıt4
Haber YorumlarıMÜMİN KÜÇÜKAKIN:

yahu bu cehapede akıl fikir neden bulunmaz. sikayet eden cehağeli ,tutuklanan cehapeli. bunları aklamaya calışan gene cehapeli. niye hiç birinde akıl fikir yok. ülkemiz cok büyük sıkıntılardan geçiyor. Allah yardımcımız olsun

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme66
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Nah durdurursun. Sen ancak yabancılara ağlar ağlar durursun.

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Yapacağı en büyük eylem bizi İngiltere ye şikayet etmek olur. Daha önceki eylemlerinde gördük nekadar destek bulduğunu.Bence elinden geleni ardına koyma.Sayende türk markalarını öğrenip onlardan almaya başladık

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chp nin tek derdi bölücük fitne fesat kaos çıkartmak Türkiyede

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

demokasiyi Cumhuriyeti vatanı milleti korumak için yapılacak her şey mübahtır bu vatandaşlık vazifesidir hizmet vatandaşa edilir vatandaş hizmetkar, kimsenin kulu kölesi olmaz

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
