Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uğur Dündar'ın Arena programında gündeme ilişkin sorulara yanıt veriyor.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'ye geçen ve Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesiyle oldukça tartışılan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin özeleştiride bulunan Özel, "Hatay'ı süreci doğru yürütemediğimiz için kaybettik." dedi.

"HATAY'I KAYBETMEYECEKSİN BU BÜYÜK ÜZÜNTÜM"

Özel'in, konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: "Hatay'a o kadar çok titizlendik ki, o kadar çok aman hata yapmayalım dedik ki. Bu noktada o doğru adayı belirleme noktasında da, Hatay'ın duygularını anlama, doğru işleri yapma konusunda eksik kaldık. Hatay'ı süreci doğru yürütemediğimiz için kaybettik. İki bin oyla kaybedildi, kaybedilmedi. Elindeki belediyeyi tamam hile oldu, itirazlarımız kabul edilmedi, vali il başkanı gibiydi falan mazereti yok. Hatay'ı kaybetmeyeceksin bu büyük üzüntüm"