CHP Genel Başkanı Özel, Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ı kutladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Nefes nefese izlediğimiz maçta, İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ımızı kutluyorum. Haftaya İtalya'da oynanacak rövanş maçında Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseleceğimize yürekten inanıyorum."