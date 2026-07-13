Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Güner'e destek için belediyeye yürüdü

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek amacıyla Çankaya Belediyesine yürüdü.

Kuğulu Park'ta milletvekilleri ve partililerle bir araya gelen Özel, buradan yürüyerek Çankaya Belediyesi önüne geçti.

Buradaki basın açıklamasında soruşturmaya tepki gösteren Özel, Çankaya Belediyesine yönelik operasyonun kendisinin canını yakmak için yapıldığını ileri sürdü.

Operasyonu eleştiren Özel, "Hepinizin huzurunda yemin ederim ki eğer Hüseyin Can Güner'in bir haksızlığı, hukuksuzluğu varsa Allah benim canımı alsın. Ama burada yapılan benim canımı yakmak için bu masum evlada iftira atmaksa, Allah bunu yapanlardan da günü gelsin en kötü şekilde hesabını sorsun." ifadesini kullandı.

"Derdi olan gelsin benimle uğraşsın" diyen Özel, siyasi hesaplaşmanın tarafının aileler olamayacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da operasyona tepki göstererek, Güner'in yanında olduğunu belirtti.