CHP Genel Başkanı Özel'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına destek mesajı yayımladı ve sağlık sisteminin iyileştirilmesi sözü verdi.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Zor koşullara, şiddete ve değersizleştirilmeye rağmen insan hayatı için görev yapan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Hak ettikleri saygıyı gördükleri, güvenle çalıştıkları ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir sağlık sistemi sözümüzdür. 14 Mart 1919'un tıbbiyelilerin işgale karşı direnen mücadeleci ruhuyla, tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı selamlıyorum."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
