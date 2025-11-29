Özgür Özel: CHP İktidara Hazır

'CHP İKTİDARA HAZIRDIR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oylamanın sonuçlanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı. Özel, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunun için teşekkür etmek isterim. Yıllardır üzüldüğüm bir şey vardı. Çok uğraştım ama o zamanki görevim, yetkim bunu mümkün kılmadı. 'Cumhuriyet Halk Partisi bir toplantı yapacaksa dediği saatte yapar. Dediği saatte başlar ve en uygun zamanda tamamlar' diye. 105 miting yaptık yerel seçimlerde, 99'u tam saatinde başladı. Birisi yarım saat gecikti, diğerleri 10-15 dakika. Bütün eylemleri, kaçta diyorsak o saatte başlatıyoruz. Bugün parti tarihinde ilk kez '10.00'da' dedik, saat 10.00'da salon neredeyse tam olarak doluydu. 10.15'te salona girdik. Büyük bir disiplinle, hiçbir kargaşa olmadan, herkes bir görev bilinciyle, tarihi sorumluluğunun farkında harika bir gün geçirdiniz. Divan'a, Sayın Başkanı'na, Divan Heyetimize, partimizin emekçilerine, ayrıca tüm il ve ilçe başkanlarına, bütün delegelere böylesi zorlu bir dönemde sorumluluğun farkında olarak ve titizlenerek, üzerine titreyerek gerçekleştirdikleri bu kurultay için yürekten teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'ye gösterdiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara hazırdır" dedi.

Kübra SONKAY/ANKARA,