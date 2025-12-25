Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti çalışanlarının yeni yılını kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti çalışanları ile bir araya gelerek yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıttı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti çalışanlarının yeni yılını kutladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP Genel Merkezi'nde personel ile bir araya gelerek çalışanların yeni yılını kutladı.

Programda personele Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi de dağıtıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı

Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı