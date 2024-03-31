İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlanırken sayım ve döküm işlemleri başladı.

ÖZEL SEÇİM SONUÇLARINI YORUMLADI

Kendilerine ulaşan ilk seçim sonuçlarını değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise hayli iddialı bir açıklamada bulundu.

"ASLA REHAVETE KAPILMAYIN"

Özel, "Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır; birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün. Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.