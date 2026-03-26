CHP Genel Başkanı Özel, Romanya'yı yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte bizim çocuklar, işte gurur. A Milli Futbol Takımımızı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki galibiyeti için yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.