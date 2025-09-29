Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde yeniden CHP İl Başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taki Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 414 delegenin oy kullandığı kongrede tek aday olan Özgür Çelik, 389 oy alarak yeniden il başkanı seçilmişti. Özgür Çelik, mazbatasını almak için Sarıyer İlçe Kurulu'na gitti. Partililer ve vatandaşların da eşlik ettiği Çelik, mazbatasını teslim aldı. Ardından bir açıklama yapan Özgür Çelik, "Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'ndan az önce mazbatamızı aldık. Bu mazbata Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararlarıyla değil, delegelerin iradesiyle dizayn edileceğinin en somut göstergesidir. 2 Eylül'de bir mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na bir kayyum atandı ve üç gün içerisinde delegelerimiz olağanüstü İstanbul Kongresi'yle ilgili bir imza süreci başlattılar ve Olağanüstü İstanbul İl Kongremizi geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdik. Bugün de Sarıyer İlçe Seçim Kurulundan ikince kez seçilerek mazbatamızı aldık. Buradan ilçe başkanlarımızla ve yöneticilerimizle birlikte Genel Başkanımızın İstanbul Çalışma Ofisi'ne geçiyoruz. Orada bir kısa değerlendirme toplantısı yapacağız ve sonrasında herkes kendi görevi alanlarında çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından görevden uzaklaştırılmış, Gürsel Tekin il başkanlığı görevine getirilmişti. Özgür Çelik ve il yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verilmişti. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ise CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğu, çalışmaların durdurulması gerektiği yönünde yazı yazmıştı. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'ni durdurma talebi üzerine toplanan Yüksek Seçim Kurulu, kongrenin devamına karar vermişti. Tek aday olan Özgür Çelik, kongrede yeniden il başkanı seçilmişti. - İSTANBUL