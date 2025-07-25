Özgül Saki, Proje Okullarını Eleştirdi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, proje okullarını eleştirerek, bu sistemin geri çekilmesini istedi.

Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eğitim politikalarının nüfusun neredeyse tamamını etkilediğinin altı çizdi.

Son dönemdeki eğitim politikalarını eleştiren Saki, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir televizyon programındaki açıklamalarının kendilerini şaşırttığını söyledi.

Saki, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle proje okullarının "özel program uygulayan okullar" ve "özel proje uygulayan okullar" olmak üzere ikiye ayrıldığını anımsatarak, "Bu aslında tüm genel politikalarda olduğu gibi bir avuç sermayedarın, zenginin ayrıcalıklı eğitim görebileceği bir eğitim yapıp, diğer tüm öğrencileri, toplumsal kesimleri eğitimin dışına itme projesi." dedi.

Bu sistemle proje okullarında görev yapacak öğretmenlerin de iş yükünün "katmerlenerek arttığını" öne süren Saki, şu ifadeleri kullandı:

"Proje okulları meselesinin üzerinde gerçekten çok yoğun durmamız gerekiyor. Bu, eğitimdeki eşitsizliği korkunç şekilde derinleştiren bir proje. Oysa yapılması gereken, bütün okulların aynı nitelikte eğitim vermesi, hepsinin kamusal olması... Zaten eğitim hizmetinin ücretsiz olması meselesi Anayasa'da da güvence altına alındığına göre ve kamusal eğitim temel olduğuna göre, bu proje okulları meselesinin derhal geri çekilmesi gerekir."