Özerdoğdu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı oldu Politika Haberleri Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda dördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Kadri Özerdoğan seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda dördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Kadri Özerdoğan seçildi. Özerdoğan, toplamda 204 Yargıtay üyesinin oyunu alarak başkan seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde, 62. turda toplamda 325 Yargıtay üyesi oy kullandı. Kadri Özerdoğan 204, Hulusi Akdere ise 99 oy aldı. Özerdoğan, mevcut kadro sayısı olan 185'den fazla Yargıtay üyesinin oyunu alarak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Yargıtay Politika Haberler

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