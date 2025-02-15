Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

Manisa'da CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı ziyareti sonrasında partililere hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1997 yılında Siirt'te okuduğu ve hapse girmesine neden olan Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' isimli şiirini yanlış okudu.

ERDOĞAN'A "ŞİİR BİLMEZ, CAHİL" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı üzerinden partisine yönelttiği eleştirilere "Bertolt Brecht'in şiiri... Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir. Ne sanat bilir ne kültür bilir" sözleriyle karşılık vermişti.

AK PARTİ'NİN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

Özel'in bu sözleri sonrası bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza 'şiir bilmez' demesi ise, ancak Özgür Özel'in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur. Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir" demişti.