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Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şiir bilmez, cahil" diyen CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan "Asker Duası" isimli şiiri yanlış okudu.

Manisa'da CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı ziyareti sonrasında partililere hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1997 yılında Siirt'te okuduğu ve hapse girmesine neden olan Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' isimli şiirini yanlış okudu.

ERDOĞAN'A "ŞİİR BİLMEZ, CAHİL" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı üzerinden partisine yönelttiği eleştirilere "Bertolt Brecht'in şiiri... Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir. Ne sanat bilir ne kültür bilir" sözleriyle karşılık vermişti.

AK PARTİ'NİN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

Özel'in bu sözleri sonrası bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza 'şiir bilmez' demesi ise, ancak Özgür Özel'in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur. Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir" demişti.

Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıkadiroecal:

ya Şiir kim şu anki Fake CHP Zihniyeti kim. Bunlar hepsi birer Zelenski gibi kukla. Ülkeyi karıştır Böl ABD ve Bstıya temsil etme peşindeler. Gerçek Milliyetçi ve Atatürkçü CHP li bırakmadılar Partide KK sayesinde . Bakalım ne zaman bir Baykal yine gelecek CHPye .

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ADAM NE YAPSIN BAŞKALARI GİBİ SAĞINDA SOLUNDA ARKASINDA ÖNÜNDE AŞAĞISINDA YUKARISINDA BAŞKALARININ YAZDIĞINI OKUYACAK POMPTERLERİ YOK ANCAK O KADARI AKLINDA KALMIŞ ONU SÖYLÜYOR

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Haber YorumlarıMuratklctr:

Erdoğan çok şanslı bir adam. 25 yıldır rakipsiz rahat istediği gibi ülke yönetiyor. Bir ülkede muhalefet olmaması halk için çok kötü bir şey. Millet çaresizlikten akp ye oy veriyor.

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

İKİ KELİMEYİ BİR ARAYA GETİREMEYEN ÖZGÜR EFENDİ ALLAHIN CAHİLLERİ DEDİĞİN İNSANLAR YUFKA YÜREKLİ İÇİNDE KÖTÜLÜK KİN BESLEYEN İNSANLAR BENİM GÖZÜMDE SENDEN 1000 KAT DAHA DEĞERLİ SEN BU KAFAYLA SAYIN ERDOĞAN GİBİ DÜNYAYA NAM SALMAYI BIRAK ANCAK APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ YAPARSIN

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