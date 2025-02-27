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Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

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CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayağını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz" sözlerine yanıt verdi. Özel "Ne yapacaksın? Partinin önüne tank mı yollayacaksın?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı toplantıda konuştu.

"MAFYALARI MI ÜZERİMİZE SALACAKSIN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayağını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Haddini bileceksin" sözlerine de yanıt veren Özel "Ne yapacaksın? Partinin önüne tank mı yollayacaksın? Yoksa ilişki içinde olduklarının, ilişki içinde olduğu mafyaları mı üzerimize salacaksın?" dedi.

"ÜLKEYİ KUCAKLAYAN BİR CUMHURBAŞKANI SEÇECEĞİZ"

Özel, yaklaşan seçim sürecine de değinerek, 23 Mart'ta CHP üyelerinin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini hatırlattı. Özel, "Atatürk'ün emanetine sahip çıkacak, halkın hakkını koruyacak, yoksulu gözeten, ülkeyi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 teğmen ve 3 komutanın TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin ihraç kararına ilişkin 'hayır' oyu veren Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emekli olmasına ilişkin sert ifadeler kullanmıştı.

Özel "Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz, arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum" demişti.

Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (54)

Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Şu an özgür son koz olarak ORDUYU KIŞKIRTIP kargaşa yaratma peşinde, TÜRK MİLLETİNİN GÜVENDİĞİ TÜRK ORDUSUNA aklı başında hiç bir onurlu şerefli TÜRK VATANDAŞI PARMAK SALLAMAYA KALKIŞMAZ, parmakta sallayamaz....!!!!

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Haber YorumlarıDogrular:

Merak etme hepsi hesap verecek.mafya devletinin faturası çok ağır olacak daha

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Haber YorumlarıAhmet null:

Buna adam ol akıllı ol dedikçe tersini yapıyor halkı galeyana getirmek ve güya seçilip cepleri doldurmak belediyelerde çalışanların maaşlarını verin önce

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

laik kafayla hiçbir şeyi kucaklayamazsınız, olumlu bir şeyler yapabilmeniz için ayık olmanız gerekir

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Ben CHP'li DEĞİLİM... AKP'li de DEĞİLİM (ALLAH (c.c) KORUSUN)... Kainatı Allah (cc) yaratmıştır, İNSANA VERDİĞİ "ÖDEVLER" vardır, hesabını soracaktır (YUNUS SURESİ, 61., KAF SURESİ 16. : MEALEN : "HER NE İŞ YAPIYOR OLURSANIZ OLUN, HER AN GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDESİNİZ !!!)... Şimdiii... Şu ülkemizin haline, ŞU REZALETE BAKIN... İslâm Dini, Müslümanlar 16 AYDIR bütün Dünyanın gözleri önünde pervasızca öldürülürken, "AŞAĞILANIRKEN"... "RECEP" in aklına "BAŞKOMUTAN" olduğu gelmedi de ŞİMDİ Mİ AKLINA GELDİ ?

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Bravo sayın başkan. şimdi konuşmaya başladınız. Bu adama lokum veya macun hediye etmeyin. Çünkü işini iyi yapmıyor, çalışmıyor halkı ve kirlileri korkutmaya çalışıyor, çok üzücü.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

bir zamanlar askeriyeye laikliğe aykırı diye başörtülü analar çocuklarını görmeye alınmıyordu, bu ordudan bahsediyor galiba kendileri, kucaklayacağız diye.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

pipinden tavana asacak değil ya, kırmızı kart gösterecektir

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Haber YorumlarıMülayim sert:

Aynaya bakıp konuşuyorsun herhalde

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

o değil de, haber sitelerinden edindiğim izlenime göre galiba şöyle bir şeyler olmuş, bu kılıçdaroğlunun kaybetmesi için imamoğlu etrafındakilere telefon falan hediye etmiş, demiş 2 oğlu bir partiye çok, birinin gitmesi gerek, sonra onun yerine de boş birini getirdim mi o iş tamamdır, ama unuttukları bir şey var ankaradaki, gerçi onu çokta sevmiyorlar ama o onlara yem olacak cinsten birisi değil, kısaca önümüzde siyasilerin karakterlerini sergileyeceği çok hareketli günler olacak gibi görünüyor.

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