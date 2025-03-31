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Özel'den dikkat çeken kapalı zarf çağrısı: Suç işlemeyen korkmasın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada gözaltı ve tutuklama süreçlerindeki 'kötü muamele'yi anlatarak dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Özel, "Suç işlemeyen korkmasın. Gördüğünüz şahitlikleri unutmadan yazın kapalı zarfa yazın. O zaman siz kurtulacaksınız, bu çetenin yaptıkları çorap söküğü gibi ortaya çıkacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB Binası'nda açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolardaki "kötü muamele" üzerine açıklamalarda bulunan Özel dikkat çeken bir "kapalı zarf" çağrısında bulundu.

"ÖĞRENCİLERE TERS KELEPÇE TAKILDI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu ifadeleri kullandı; "2 genç koymuşsunuz, geri kalan 47 kişi hepimizin dudaklarını uçuklatacak hükümlerle cezaevinde yatanlar. Bu olacak iş değildir. Oradaki gençleri bu psikoloji içinde tutmak doğrudan psikolojik işkencedir. Gerekli başvuruları yaptık, bir an önce sonuç alınmasını istiyoruz. Bu öğrencilere ters kelepçe takıldı, saatlerce ailelerinin bilmediği yerlerde tutuldu. 60 kişiye 4 şişe su veridi. Kötü muameleler, küfürler her bir öğrenci tarafından rapor edildi. Bunun saatlerini yerlerini biliyoruz. Rapor edilen yatırıp kafaya basmanın, surata tekme atmanın nerede kimler tarafından yapılmış olabileceğini biliyoruz.

"UNUTMADAN KAPALI ZARFA YAZIN"

Bundan sonra anayasaya göre kanunsuz emri uygulamayıp yazılı isteme hakkını tüm emri uygulayanlara hatırlatıyorum. Geçmişte bunlara şahit olanlar, gerçekleri kapalı zarfa yazıp emanete alsınlar, o zaman siz kurtulacaksınız, bu çetenin yaptıkları çorap söküğü gibi ortaya çıkacak. Geçmişte önemli görevler yapmış yürütmüş kişilerin yönlendirmeleriyle üstünde olduğumuzu herkes bilsin. O enseye, surata basanın günü gelince gırtlağına hukuk basacak. Suç işlemeyen korkmasın. Gördüğünüz şahitlikleri unutmadan yazın kapalı zarfa yazın. Bu soruşturma seneye değilse öbür sene var. Bunun ucunu bırakan hesabını sormayan asla ve asla biz olmayacağız.

"İFTİRALARI UNUTMAYACAĞIZ, TAKİP EDECEĞİZ"

Kötü muameleye hukuk ceza verecek. Kötü muamelenin zaman aşımı ve affı olmaz. Kazanınca geçmişi unutmayacağız. İftiraları unutmayacağız, takip edeceğiz, hesap soracağız. Suça ortak olmayın, suçu ihbar etmek için bugünden yazın. Zarfı kapatın en güvendiğinize verin."

Özel'den dikkat çeken kapalı zarf çağrısı: Suç işlemeyen korkmasın
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

128 polis senin emrinle hastanelik oldu sen ileride vereceğin hesabı düşün Özgür efendi

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Boşuna umutlanmayin akp yandaslari macun tupte cikti attiginiz iftiralari ne zaman basladi nasil basladi neden basladi halk iyi okudu istediginzi kadqr iftira atin istediginzi kadar yandas basinda calip oynayin gercekleri unutmaz halk yapmak istediginiz sey iftiralarinizi unutturmak ama gececrksinz onu zekeriya oz ile yaptiklairiniz da aklimizda yargilanacaksiniz

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