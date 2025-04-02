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Özel'den "Boykot çağrısı yanlıştır" diyen Rifat Hisarcıkoğlu'na sert yanıt

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CHP lideri Özgür Özel, "Boykot çağrıları yanlıştır' diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu'na tepki gösterdi. Özel "Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor. Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin?" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı.

Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken bugün için de genel boykot çağrısı yapılmıştı. Yaşanan gelişmelere tepki gösteren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Özel'den 'Boykot çağrısı yanlıştır' diyen Rifat Hisarcıkoğlu'na sert yanıt

"SEN SÖZDE GÜCÜNÜ NEREDEN ALIYORSUN?"

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımına tepki CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel, Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı; "Başkan; Yatırım yapanla, istihdam sağlayanla derdimiz yok. Şirketleri siyasi tartışma içine sokan da yok. Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun? Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor. Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Attığın tweeti yorumlara açacak cesaretin yok, neden, kimden korkuyorsun? Sen sözde gücünü nereden alıyorsun? Biz senin Birliğinde senden güçlüyüz. Üyelerinin önemli bir çoğunluğu bizimle. Çünkü ahlaki üstünlük bizde. Çünkü biz haklıyız. Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin? Biz haklının yanındayız. Biz kazanacağız. Sen ve senin anlayışın kaybedecek…"

Özel'den 'Boykot çağrısı yanlıştır' diyen Rifat Hisarcıkoğlu'na sert yanıt

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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