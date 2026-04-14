Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu millet artık sözünü sandıkta söylemek, bir devri kapatmak, yeni bir devri başlatmak istemektedir. Bu ara dönemden çıkışın yolu, ara seçimdir. Bu zor günlerde demokrasimiz için ara seçim, emeklimiz ve emekçimiz için ara zam olmazsa olmaz talebimizdir." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, elindeki Anayasa kitapçığını göstererek, Anayasa'nın malın, canın, namusun ve birlikte yaşamanın güvencesi olduğunu belirtti.

Yaşanan birçok krizin Anayasa'yı tanımamaktan kaynaklandığını savunan Özel, "seçim" çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Milletin sesini duyurmak, erken seçime zorlamak, hiç değilse gidişata milletin itirazını göstermek için açtık Anayasa'ya baktık. Anayasa'nın 78. maddesi var. Açık, net yazıyor. Diyor ki 'TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır.' Net yazmış. Bu maddeden bir madde önce 77'de, 'TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı anda yapılır' yazıyor. 'Yapılabilir', 'gidilebilir' değil, net yazıyor. Ama birisi 'Ben '77'ye göre cumhurbaşkanı olacağım ama emrettiği gün ara seçimi yapmayacağım' diyor."

Seçimi kendileri için değil, millet için istediklerini dile getiren Özel, birinci parti çıkma hevesinde olmadıklarını, asıl amaçlarının milletin gerçek beklentisini duyurmak olduğunu söyledi.

Özel, konuyla ilgili görüşme yaptığı siyasi parti genel başkanlarının tamamının da ara seçimin olması gerektiğini net bir şekilde belirttiğini ifade etti.

Anayasa'nın 78. maddesinin açık olduğunu dile getiren Özel, "Bu ülkeyi yoksulluktan, haksızlıktan kurtarmak isteyen, hepsi bu ülkenin demokrasisinden yana olan muhalefette bir özgüven patlaması, karşımızdaki iktidarda ise dizlerin titremesi söz konusudur. Bir kez daha davet ediyoruz. Hodri meydan, cesaretiniz varsa çıkın karşımıza." diye konuştu.

Özel, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında 12 kişinin gözaltına alınmasına değindi.

Başlatılan operasyonu önemsediklerini belirten Özel, "Bir an önce hem suçluların cezalandırılması hem bugüne kadar kayıp kabul edilen o dosyadaki cinayetle ilgili tüm sır perdesinin ortadan kalkmasını istiyoruz. Keşke bir mucize olsa, Bedriye teyze evladına kavuşsa ama hiç olmasa gerçeğe kavuşmasını ümit ediyoruz. Bu noktada da emeği olan savcılar, başsavcılar, jandarma, polis, hakim kim varsa onlara büyük başarılar diliyoruz. Bugüne kadar ilerlemeyen soruşturmalara, şüphelere nasıl tepki gösteriyorsak şimdi de bu noktadaki çabaları o kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Bozbey'in İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösteren Özel, "Bu, artık siyaset değildir ya da siyasetse adı 'demokratik siyaset', 'yarışmalı siyaset' değildir. Bu, tenezzül siyasetidir. Kazanamadığı yere tenezzül etmişlerdir. Milletin vermediği yetkiye tenezzül etmişlerdir. Bu tenezzül siyasetini önümüzdeki ilk seçimlerde hem Bursa hem Aydın yerin dibine gömecektir." dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında tutuklanmasına değinen Özel, Erkol'un CHP Ankara İl Başkanı olduğu için tutuklandığını savundu.

Erkol'un, kooperatifte imza yetkisi olmadığını söyleyen Özel, "O kooperatif yönetiminin tamamı masumdur. Hangi AK Parti'li kooperatif suçundan içeri girmiştir ya da Ümit Erkol bu dosyada CHP İl Başkanı olmasaydı acaba kendine tek bir soru sorulacak mıydı?" diye konuştu.

Özel ayrıca, partisinin il başkanları ile bugün "Olağanüstü İl Başkanları" toplantısı yapacaklarını da aktardı.

(Bitti)