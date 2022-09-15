Özdağ'ın "Telefonda küfürleştik" iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt geldi: Amerikanın aparatıdır, operasyon çocuğudur

Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu ile "telefonda küfürleştik" iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt geldi. Süleyman Soylu, Özdağ'ın iddialarını yalanlayarak Ümit Özdağ için, "O Amerika'nın aparatıdır. Operasyon çocuğudur. Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor " ifadelerini kullandı.

Van'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, Ümit Özdağ'ın kendisi ile ilgili ortaya attığı "Telefonda küfürleştik" sözlerine yanıt verdi.

"BİZİM AĞZIMIZA KÜFÜR YAKIŞMAZ"

Böyle bir durumun yaşanmadığını vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer meydandaysan muhakkak ki kazalarla karşı karşıya kalırsın. "Bizim işimiz budur, birçok yalanla, iftirayla, taciz ve tehditle karşı karşıya kalabiliriz. Bizim ağzımıza küfür yakışmaz, doğru da değil. Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf etmiyoruz, gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarının devamı şu şekilde:

"TELEVİZYONDA SÖYLEDİĞİM SÖZLERİ SÖYLEDİM"

"İsimsiz, bilmediğiniz telefonlar geliyordur size de. Geçen Mardin'e giderken bir mesaj geldi, mesajda tehdit var, taciz ve iftira var. Telefon açtım, kimsiniz dedim, kendini tanıttı. Bu mesajlar ayıp değil mi ya... Sonra konuşma tonunu değiştirdi, ben de televizyonlarda, kamuoyunda açık olarak söylediğim sözleri söyledim, başka bir söz söylemedim, telefonu kapattım."

NELER YAŞANMIŞTI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla küfürleştiklerini öne sürmüştü.

"YERİ VE ZAMANI SEN BELİRLE"

Özdağ, "Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı." demişti.