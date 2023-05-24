Özdağ'ın kendisi hakkındaki sözlerine Numan Kurtulmuş'tan jet yanıt: Gerçek dışı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. AK Partili Numan Kurtulmuş ile de görüştüklerini söyleyen Özdağ, "Numan Bey'in anlattıkları sığınmacıların dönmesini içermiyordu." dedi. Bu açıklamaya jet yanıt veren Kurtulmuş, "Özdağ'ın sözleri gerçek dışı. Hem başbaşa hem de sonrasındaki basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışıyoruz" dedi.

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimde hangi adayı destekleyeceği sorusu yanıt buldu.

"NUMAN BEY'İN ANLATTIKLARINDA SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ YOKTU"

Bugün Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kameralar karşısına çıkan Özdağ, pazar günü yapılacak 2. tur seçiminde Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. Özdağ, "Birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan görünüm iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş ve Numan Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk, 'Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz' diye sorduk. Anlattıkları sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik." dedi.

"ÖZDAĞ'IN İFADELERİ GERÇEK DIŞIDIR"

Bu açıklamadan sadece dakikalar sonra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı. Özdağ ile buluşmasından bir video paylaşan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir."