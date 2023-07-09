Özbekistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı

Özbekistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçimlerde 4 aday yer alıyor ve seçilen cumhurbaşkanı 7 yıl boyunca görev yapacak. Özbekistan Merkezi Seçim Kurumu'ndan paylaşılan verilere göre, yerel saatle 11.00 itibarıyla 6 milyon 463 bin 874 seçmen oy kullandı.

Özbekistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçimlerde 4 aday yer alıyor ve seçilen cumhurbaşkanı 7 yıl boyunca görev yapacak. Özbekistan Merkezi Seçim Kurumu'ndan paylaşılan verilere göre, yerel saatle 11.00 itibarıyla 6 milyon 463 bin 874 seçmen oy kullandı.<Özbekistan'da halk, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında. Ülkede oy verme işlemi, yerel saatle 08.00'de başladı ve sandıklar 20.00'de kapanacak. Seçim yarışı, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi'nden mevcut Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan Halk Demokrat Partisi lideri Uluğbek Inoyatov, Adalet Sosyal Demokrat Partisi adayı Roba Mahmudova ve Özbekistan Ekoloji Partisi Abduşukur Hamzayev arasında gerçekleşecek. Seçilen cumhurbaşkanı 7 yıl görev yapacak.