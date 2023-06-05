Özbekistan'da cumhurbaşkanı erken seçimi için 4 aday kayda alındı

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK), 9 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı erken seçimi için 4 adayın başvurusunu kabul etti. MSK toplantısında, siyasi partilerin adaylarının başvuruları kabul edilerek, adaylar MSK tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak kabul edildi.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK), 9 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı erken seçimi için 4 adayın başvurusunu kabul etti.

??????? Özbekistan MSK toplantısında, ülkede gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanı erken seçimleri için siyasi partilerin adaylarının başvuruları görüşüldü.

Toplantıda, siyasi partilerin adaylarının başvuruları kabul edilerek, adaylar MSK tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak kabul edildi.

???????MSK toplantısında, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi'nden Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Halk Demokrat Partisi'nden Uluğbek İnayatov, Özbekistan Ekoloji Partisi'nden Abduşukur Hamzayev ve Adalet Sosyal Demokrat Partisi'nden Roba Mahmudova'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kayda alınması kararlaştırıldı.

Özbekistan'da 9 Temmuz'da cumhurbaşkanı erken seçimi yapılacak.

30 Nisan'da düzenlenen referandumda, bazı değişiklikler yapılarak anayasada cumhurbaşkanıyla ilgili yeni düzenlemeler de getirilmişti. Bu çerçevede cumhurbaşkanının bazı görev ve yetkileri parlamentoya devredilirken, cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı.