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YSK'nın sayfasını kopyaladılar! "Oy sandığınız değişti" mesajıyla dolandırıyorlar

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31 Mart'ta yapılacak seçimleri fırsat bilen dolandırıcılar Yüksek Seçim Kurulu'nun sayfasının görüntüsünü kopyalayarak gönderdikleri "Oy kullanacağınız sandık değişti" mesajıyla tuzaklarına düşürdüğü kişilerin bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Uzmanlar, bu tür mesajları alanların asla linke tıklamamaları uyarısında bulunuyor.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala dolandırıcıların yeni bir yöntemi ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun sayfasını görsel olarak kopyalayan dolandırıcılar, "Oy kullanacağınız sandık değişti" mesajı göndererek verdikleri sorgulama linkiyle amaçlarına ulaşmaya çalışıyor. Linke tıklayanların telefonuna virüs bulaşmasıyla tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçebiliyor.

"SEÇMEN KAYDINIZDA DEĞİŞİKLİK VAR" TELEFONU

Gönderilen mesaja inanarak sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar adres ve telefon gibi bilgilerin istendiğini görüyor. Dolandırıcılar aynı zamanda 444 veya 850 ile başlayan numaralardan vatandaşları arayarak "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınızda bir değişiklik var. Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" sözleriyle tuzaklarını uygulamaya çalışıyor.

"LİNKLERİ TIKLAMAYIN"

Sabah'ın haberine göre uzmanlar, kesin listelerin açıklanmasının ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini hatırlatarak "Şüpheli bir link geldiğinde açmayın." uyarısında bulunuyor.

YSK'nın internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından ve 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden bilgilerini kontrol edebilen seçmenler nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenebiliyor.

YSK'nın sayfasını kopyaladılar! 'Oy sandığınız değişti' mesajıyla dolandırıyorlar

Haberler.com / Şahin Solak - Politika

Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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