Otobüste Arapça yazıları gören Ümit Özdağ, küplere bindi: Böyle rezalet olur mu? - Haberler

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Otobüste Arapça yazıları gören Ümit Özdağ, küplere bindi: Böyle rezalet olur mu?

Haberler.com - Politika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de otobüslerde Arapça durak yazılarının konulmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özdağ, "Böyle rezalet olur mu? Osmanlı devleti Şam'da, Kahire'de, Mekke'de Türkçe ile devlet yönetti" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli mülteciler konusunu gündemde tutmaya devam ediyor. Özdağ son olarak Kocaeli'deki otobüslere Arapça durak isimleri yazılmasına sinirlendi.

Otobüste Arapça yazıları gören Ümit Özdağ, küplere bindi: Böyle rezalet olur mu?

"BÖYLE REZALET OLUR MU?"

Osmanlı devletinden örnekler veren Özdağ, "Böyle rezalet olur mu? Osmanlı devleti Şam'da, Kahire'de, Mekke'de Türkçe ile devlet yönetti. AKP Kocaeli'nde kamusal yaşama Arapçayı sokuyor. Zafer Partisi gelecek, AKP ve sığınmacılar gidecek. Korkma! Zafer yakın" ifadelerini kullandı.

İşte Özdağ'ın tepki gösterdiği tabela:

Otobüste Arapça yazıları gören Ümit Özdağ, küplere bindi: Böyle rezalet olur mu?

Haberler.com - Politika

Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Haberler

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