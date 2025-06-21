Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat abisi tarafından öldürüldü

ERZURUM - Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı abisi Mutlu Canpolat tarafından silahla öldürüldü.

Erzurum'un Horasan ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çayırdüzü Mahallesinde bu gün saat 11: 30 sıralarında Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat (44), abisi Mutlu Canpolat ile ailevi sebeplerden dolayı sözlü olarak tartıştı. Miras meselesinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mutlu Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'ı silahla sol ayağından ve sol omzundan vurdu.

Kadir Canpolat olay sonrası Horasan İlçesi Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 13.00 sıralarında vefat etti. Şüpheli abi Mutlu Canpolat ise olay yerinden kaçtı. Abi Mutlu Canpolat JASAT ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte saat 12.30 sıralarında Erzurum'un Pasinler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürerken, Çayırdüzü Mahallesinde sessizlik hakim oldu.