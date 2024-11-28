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Ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin sıcak gelişme

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MSB kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde ettikleri yemin nedeniyle ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır" denildi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak yemin eden Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 teğmenin ordudan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ''Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır. YDK'nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır'' denildi.

KOMUTANLARI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Mezuniyet töreninde görev alan Alay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanı hakkında da tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları gerekçesi disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde teğmenlerin Topçu Okulu'ndaki Tabur Komutanı Binbaşı S.İ. görevden alındığı duyurulmuştu.

Ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin sıcak gelişme
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

ULA ATSAN NE OLACAK AKP MSB BAKANI YAŞAR ? ZATEN SİZİN ASKERİNİZ OLMAKTANSA SOKAKTA LİMON SATMAK DAHA İYİDİR.

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Haber YorumlarıDuran Turhan:

Disiplin askerliğin temelidir. Bunların amacı yemin değildir. İstismara açık siyasi mesaj vermektir. CHP de buna teşnedir.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Biri çıkar tenhalarda yakalandığınız zaman başınıza gelecekleri düşünün diye tehdit eder , binlerce insanın katili Apo'yu halkın meclisine çağırır , öteki kalkar Türk Milletinin kahraman Teğmenlerine tavır alır. Anomik bir toplum olduk vesselam

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