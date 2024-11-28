Ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin sıcak gelişme

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak yemin eden Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 teğmenin ordudan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ''Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır. YDK'nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır'' denildi.

KOMUTANLARI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Mezuniyet töreninde görev alan Alay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanı hakkında da tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları gerekçesi disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde teğmenlerin Topçu Okulu'ndaki Tabur Komutanı Binbaşı S.İ. görevden alındığı duyurulmuştu.