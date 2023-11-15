Ordu Şehitler Anıtı Başkan Güler'e nasip oldu

2012 yılında Ordu Valiliği öncülüğünde proje çalışmalarına başlanan Ordu Şehitler Anıtı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler'in çabalarıyla bitirildi.

11 yıl önce zamanın Valisi Orhan Düzgün döneminde Emekli Gazi Albay Yusuf Ziya Çol'un önerisi ve Ordu Valiliği'nin desteğiyle başlatılan çalışmalar kapsamında anıt proje yarışması düzenlendi.

Bir yandan da Şehitler Anıtı'nın maliyetinin karşılanması amacıyla işadamları ve STK yöneticileriyle toplantı üzerine toplantı düzenlendi. Ancak yaşanan gelişmeler anıt fikrini sürekli ertelenmesine sebep oldu.

11 yılda gelip geçen vali ve Belediye Başkanlarına rağmen Şehitler Anıtı bir türlü başlamadı. Aradan geçen yıllarda anıtın maliyeti sürekli arttı. Emekli Albay Yusuf Ziya Çol da gelip geçen her bürokrata projenin önemini anlatmasına rağmen sonuç alamadı.

Başkan Güler, durumu öğrenince talimatını verdi

Emekli Albay Çol, en sonunda 2022 yılında projeyi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M.Hilmi Güler'e açtı. Başkan Güler, maliyeti karşılayabileceğini belirterek Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Gündoğar'a anıt ile ilgili çalışmalara başlanması talimatını verdi.

Dönemin Ordu Valisi Tuncay Sonel'in YİKOB kanalıyla 1 milyon TL destek verdiği, 4 milyon lirasını Ordu Büyükşehir Belediyesinin karşıladığı ve toplam 5 milyon liraya mal olan, 16 cephede savaşmış Osmanlı'dan bugüne 1.438 şehidin isminin yer aldığı 'Tarihten Günümüze Ordulu Şehitler Anıtı', Cumhuriyet'in 100. yılında bitirildi.

Başkan Güler, Şehitler Anıtı için özel bir açılış çalışması yaptırdı. Açılışta Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ile Türk Hava Kuvvetleri muharip uçakları özel gösteri gerçekleştirdi. - ORDU