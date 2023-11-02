Ordu'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.Y'ye (34) ait evde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 2'si yivsiz 3 av tüfeği, 7 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika