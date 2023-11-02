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Ordu'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.