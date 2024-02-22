Ordu Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz'a vatandaştan ilginç istek: 5 senedir bekarım, bana eş bul

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz'ın yanına gelen yaşlı bir vatandaş, 5 senedir bekar olduğunu söyleyerek kendisine eş bulmasını istedi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Yılmaz, "Ben nereden bulayım sana karıyı. Benim işim değil o ya." yanıtını verdi.

BAŞKAN ADAYININ YANINA YAKLAŞIP EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz vatandaşları ziyaret ettiği esnada ilginç anlar yaşandı. Yaşlı bir vatandaş Yılmaz'ın yanına yaklaşarak evlenmek istediğini söyledi.

"BEN NEREDEN BULAYIM SANA KARIYI"

Yılmaz'ın kulağına eğilen vatandaş, "5 senedir bekarım. Bana uygun bir eş bul." dedi. Vatandaşın talebi karşısında çok şaşıran Yılmaz gülerek, "Ben nereden bulayım sana karıyı. Benim işim değil o ya." yanıtını verdi.