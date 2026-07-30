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Önder Sav CHP’den istifa etti

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Sekreteri Önder Sav partiden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Sekreteri Önder Sav partiden istifa etti.

Önder Sav, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Sav, bugünkü yöneticilerin Atatürk önderliğinde kurulan CHP olmadığını söyleyerek, "Binayı ve parti amblemini haksız olarak kullanan kiracılar, elbette uygun ve yakın bir zamanda o binayı terk edecekler. Birkaç gün önce partiden istifa eden, geçmiş dönemlerde senatörlük ve milletvekilliği yapmış 281 değerli arkadaşımızın kamuoyuna açıkladıkları istifa gerekçelerine de katıldığımı belirtmek isterim. Eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte derin üzüntü ve tarifsiz bir acı içinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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