DSP Genel Başkanı Aksakal, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenleri anarak, güvenli yaşam alanları için kentsel dönüşüm projelerinin önemine vurgu yaptı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında 6 Şubat 2023'ü unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyerek 'yüzyılın felaketi' olarak hafızalarımıza kazınan büyük depremin 3. yıl dönümünde hayatını kaybeden 54 bin vatandaşımızı rahmetle anıyor, yakınlarına bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın. Tek dileğimiz depremin değil sağlıksız ve denetimsiz yapıların canlarımızı aldığı gerçeğinin toplumun tüm kesimleri tarafından artık tam anlamıyla içselleştirilmesi ve güvenli yaşam alanları için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projelerine olan kısmi dirençlerin bir an önce ortadan kalkmasıdır."????

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Politika
500

