Ömer Çelik'ten Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Ömer Çelik'ten Türkiye Yüzyılı Vurgusu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhuriyetin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmasının en büyük idealleri olduğunu belirtti ve Cumhuriyetin milletin hür yaşama iradesinin tecellisi olduğunu ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti göz bebeğimizdir. Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir. Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı'mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir. Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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