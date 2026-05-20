AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten Sumud Filosu açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Sumud Filosu'na yapılan müdahaleyi kınayarak, İsrail yönetimini 'soykırım örgütü' olarak nitelendirdi ve filo katılımcılarına uygulanan şiddeti lanetledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Sumud Filosu'na yapılan müdahaleye ilişkin, "'Soykırım örgütü' üyesi bir bakanın, Sumud Filosu katılımcılarına uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sumud Filosu insanlık haysiyetini temsil etmektedir. Başında Netanyahu'nun olduğu 'soykırım örgütü' ise tüm insanlık değerlerine düşmandır. 'Soykırım örgütü' üyesi bir bakanın, Sumud Filosu katılımcılarına uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz. İnsanlık, bu soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir. Sumud Filosu'nun tüm asil katılımcılarını selamlıyoruz. Sumud Filosu'nu desteklemek insanlığı desteklemektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
