AK Parti Sözcüsü Çelik, Solingen faciasında yaşamını yitirenleri andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'da 33 yıl önce düzenlenen Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir. 33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal abidesi olan Bilge Ana Mevlüde Genç'e de bir kez daha rahmet diliyoruz."