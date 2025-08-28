Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiri

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı kurumlarını hedef alan ifadelerini eleştirerek, bu üslubun meşru siyaset alanının dışına çıktığını belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel'in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez" dedi.

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel'in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez. Bir siyasi parti, meşru alan içinde var olur. Siyasi partilerin en büyük misyonu siyasi meşruiyet alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır. Özgür Özel'in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de var eden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir. Özgür Özel'in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Doktorun 'çıplak' diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı

Doktorun "çıplak" diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlardan sonra gözler asgari ücrette! Zam için ilk ipucu geldi

Memurlardan sonra gözler asgari ücrette! Zam için ilk ipucu geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.