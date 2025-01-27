Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e korsan rapor yanıtı

Ak Parti Sözcü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası ortaya çıkan tartışmalara da değinen Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında devam eden korsan rapor gerilimine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GÖREVLENDİRİLMİŞ BİLİRKİŞİ HEYETİNİN AÇIKLADIĞI BİR RAPOR DEĞİL"

"Belge paylaştı daha sonra da Çorum kongresinde da onu daha geniş bir şekilde paylaştı tabi bu yargıya sunulmamış bir rapor. Yani o bakımdan korsan rapor diye ifade ediliyor" diyen Çelik, "Herhangi bir şekilde görevlendirilmiş bilirkişi heyetinin açıkladığı bir rapor değil. Uzman heyeti bu açıdan bakıldığında bu çok büyük bir acı ve büyük bir facia onun için herhangi bir şekilde böyle bir suçlama motivasyonundan önce doğru gerçek olan neyse o ortaya çıksın" ifadelerini kullandı.

"78 CANIMIZA BORCUMUZDUR"

Çelik açıklamalarının devamında ise "Şunu net söylüyoruz ne olursa olsun da nereye uzanırsa uzansın sorumlular mutlaka cezalarını alacaklar. Cumhuriyet savcıları kendi açılarından inceliyorlar mülkiye başmüfettişleri kendi açılarından inceliyorlar aynı şekilde çalışma bakanlığı müfettişleri inceliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının aynı şekilde incelemesi var yani adli açıdan da idari açıdan da tüm bunlar inceleniyor.

Mecliste bu konu kapsamlı bir şekilde ele alınacak ve çıkacak bütün sonuç en açık en şeffaf en net bir şekilde hiçbir tenzilat yapılmadan bütün bir gerçek ortaya çıkacak şekilde kamuoyuyla paylaşılacak. Bizim bu kaybettiğimiz 78 canımıza borcumuz olduğu gibi bu milletimize de borcumuzdur. Sayın cumhurbaşkanımız da bugün MKYK'da yaptığı konuşmada bütün sorumluların ceza alacağı şekilde bütün gerçeğin açığa çıkmasına dönük iradelerini beyan ettiler" diye konuştu.