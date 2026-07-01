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AK Parti'li Çelik: Soykırım şebekesi tüm insanlığa düşman bir zihniyettir

AK Parti'li Çelik: Soykırım şebekesi tüm insanlığa düşman bir zihniyettir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik insan hakları eleştirisine sert tepki göstererek, Netanyahu liderliğindeki hükümeti 'soykırım şebekesi' ve 'yeni Naziler' olarak nitelendirdi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu'nun başında olduğu 'soykırım şebekesi' bırakın insan haklarını, insana ve tüm insanlığa düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, Cumhurbaşkanımızın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşmesine insan hakları eleştirisi getirmiş. Siyasi ikiyüzlülükten de öte yüzsüzlüğün tam tanımıdır bu sözler. Netanyahu'nun başında olduğu 'soykırım şebekesi' bırakın insan haklarını, insana ve tüm insanlığa düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz. Türkiye'de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar ve mazlum coğrafyalar, Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını çok iyi bilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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